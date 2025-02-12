رويترز: السيسي لن يحضر أي محادثات في البيت الأبيض إذا شملت تهجير سكان غزة

أعلن مصدران أمنيان مصريان أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لن يسافر إلى واشنطن لإجراء محادثات في البيت الأبيض إذا كان جدول الأعمال يشمل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.



ووجه ترامب دعوة مفتوحة للسيسي لزيارة واشنطن في اتصال بينهما في الأول من شباط، حسبما ذكرت الرئاسة المصرية في وقت سابق.



وقال مسؤول أميركي إنه لم يتم تحديد موعد لمثل هذه الزيارة.



ولم ترد الرئاسة المصرية ولا وزارة الخارجية حتى الآن على طلبات للتعقيب.



وأثار ترامب غضب العالم العربي بخطته لتهجير أكثر من مليوني فلسطيني بشكل دائم من قطاع غزة والسيطرة عليه وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".



وطالب مصر والأردن باستقبال الفلسطينيين الذين سيتم إبعادهم.