وزير الاستثمار: 600 شركة تعهدت بتأسيس مقرات إقليمية لها في السعودية

الإمارات تشدد على أهمية حل الدولتين لتحقيق السلام في المنطقة

الإمارات تشدد على أهمية حل الدولتين لتحقيق السلام في المنطقة

رويترز: السيسي لن يحضر أي محادثات في البيت الأبيض إذا شملت تهجير سكان غزة