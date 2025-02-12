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o
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الإمارات تشدد على أهمية حل الدولتين لتحقيق السلام في المنطقة
أخبار دولية
2025-02-12 | 08:11
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الإمارات تشدد على أهمية حل الدولتين لتحقيق السلام في المنطقة
أعلنت وكالة أنباء الإمارات أن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شدد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء على "أهمية العمل من أجل السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للجميع على أساس حل الدولتين".
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