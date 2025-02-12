حماس: لن نقبل بلغة التهديدات الأميركية والإسرائيلية بشأن الهدنة في غزة

أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم الأربعاء أن "موقفنا واضح ولن نقبل بلغة التهديدات الأميركية والإسرائيلية" بشأن الهدنة في غزة بعد أن هددت إسرائيل باستئناف الحرب إن لم تتسلم الدفعة السادسة من الرهائن السبت.



وقال المتحدث في تصريح صحافي "على إسرائيل الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار حتى يتم الإفراج عن الأسرى ... تصلنا وعود من قبل الوسطاء لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق ... نطالب إسرائيل بالالتزام بالبروتوكول الإنساني المتفق عليه".