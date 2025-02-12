مصدر لرويترز: ولي عهد السعودية ورئيس صندوق الثروة السيادية الروسي شاركا في مفاوضات بشأن الافراج عن مارك فوجل



أعلن مصدر مقرب من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة لرويترز إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ورئيس صندوق الثروة السيادية الروسي كيريل دميترييف شاركا في مفاوضات بشأن إطلاق سراح المعلم الأمريكي مارك فوجل من أحد السجون الروسية.



وطلب المصدر عدم نشر اسمه.



ولم يتسن التواصل بعد مع الكرملين للتعليق. ولم ترد السفارة السعودية في موسكو بعد على طلب للتعليق.