وزير الخزانة الأميركي التقى زيلينسكي في كييف

أجرى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت الأربعاء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة لكييف، وفق ما أفاد مصدر في الرئاسة الأوكرانية وكالة فرانس برس.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن هذه الزيارة في وقت سابق، رافضا الإدلاء بتفاصيل عنها. وتأتي قبل لقاء مرتقب بين زيلينسكي ونائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس في ألمانيا الجمعة