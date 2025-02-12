تطورات الملف الفلسطيني في اتصال بين السيسي والملك عبد الله... والأخيران يؤكدان وحدة الموقفين المصري والأردني

أعلنت الرئاسة المصرية الأربعاء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تناولا فيه أحدث التطورات في الملف الفلسطيني والاستعدادات الجارية للقمة العربية المرتقبة في القاهرة هذا الشهر.



وقال بيان للرئاسة إن الاتصال "ركز بشكل كبير على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد الزعيمان على وحدة الموقفين المصري والأردني، بما في ذلك ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".



وأضاف أن الجانبين تناولا سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية، والاستعدادات للقمة العربية الطارئة المقررة في مصر يوم 27 فبراير شباط.