وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بـ"الحرب" في غزة إذا لم تفرج حماس عن الرهائن

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي الأربعاء بالعودة إلى الحرب ما لم تفرج حركة حماس عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة بحلول يوم السبت.



وقال يسرائيل كاتس بعد اجتماع مع الجيش "إذا لم تفرج حماس عن الرهائن الإسرائيليين حتى يوم السبت، فإن أبواب الجحيم ستفتح عليهم، كما وعد الرئيس الأميركي"، مضيفا أن "الحرب الجديدة في غزة ستكون بكثافة مختلفة عن تلك التي سبقت وقف إطلاق النار كما ستتيح تنفيذ خطة الرئيس الأميركي (دونالد) ترامب في غزة".

