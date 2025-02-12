مصر وقطر تكثفان الجهود لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر مصري أن مصر وقطر تكثفان الجهود لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وقالت مصادر مصرية لرويترز إن قطر ومصر تجريان محادثات مع حماس وإسرائيل لمنع إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار وضمان استكماله.