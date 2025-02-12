مجلس الأمن يناقش التوسعُ الاسرائيلي الذي شمل الاراضي السورية

طالب المبعوثُ الدولي الخاص الى سوريا غير بادرسون، خلال جلسةٍ للأمم المتحدة، مجلس الامن الدولي بالضغطِ على إسرائيل للانسحابِ من الاراضي السورية.



وفي الجلسةِ عينها اتهامٌ اميركي لايران بمحاولةِ زعزعةِ الأمن في سوريا.







