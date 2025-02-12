ترامب يقول إنه أجرى مع بوتين "حديثا طويلا ومثمرا جدا"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أجرى مكالمة "طويلة ومثمرة جدا" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء اتفقا خلالها على البدء "فورا" بمفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وقال ترامب عبر منصته الاجتماعية تروث سوشال إنهما تبادلا الدعوة "لزيارة بلد كل منهما"، لافتا إلى أنه سيتصل بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "فورا" لإبلاغه بفحوى المكالمة.