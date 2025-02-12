مكالمة هاتفية بين زيلينسكي وترامب



اجرى الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي مباحثات عبر الهاتف مع نظيره الاميركي دونالد ترامب، بحسب ما اعلنت الرئاسة الاوكرانية، بعيد مكالمة مماثلة بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.



واكد سيرغي نيكيفوروف المتحدث باسم زيلينسكي للصحافيين حصول هذه المكالمة، فيما اوضح دميترو ليتفين أحد مساعدي الرئيس الاوكراني انها "انتهت لتوها".

