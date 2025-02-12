بارو: لا سلام عادلا ومستداما في أوكرانيا من دون مشاركة الأوروبيين

أكد وزراء خارجية إسبانيا والمانيا وفرنسا الاربعاء في باريس أن أي قرار في شأن أوكرانيا لا يمكن اتخاذه بمعزل عن كييف ومن دون مشاركة الأوروبيين، في وقت توافق دونالد ترامب وفلاديمير بوتين على إجراء مفاوضات "فورية" حول اوكرانيا.



وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو "لن يكون هناك سلام عادل ومستدام في أوكرانيا من دون مشاركة الأوروبيين"، فيما أكدت نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك ونظيره الإسباني خوسيه مانويل الباريس أن أي قرار حول أوكرانيا لا يمكن اتخاذه "من دون أوكرانيا".