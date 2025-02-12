ترامب: تحدثت مع زيلينسكي عن الحرب مع روسيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنه تحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن الحرب في أوكرانيا.



وأضاف ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال "كانت المحادثة جيدة جدا. إنه يريد صنع السلام شأنه شأن الرئيس بوتين".