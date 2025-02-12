دول الاتحاد الأوروبي تؤكد وحدة موقفها في مواجهة الرسوم الأميركية

أكدت الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي الاربعاء وحدتها وعزمها على الدفاع عن قطاع الصلب والالمنيوم الأوروبي، بعد إعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة فرضتها الولايات المتحدة.



وتمت مناقشة المسألة خلال اجتماع لوزراء التجارة الخارجية في دول التكتل الـ27، وفق ما ذكر الوزير البولندي كريزيستوف باسيك الذي تتولى بلاده راهنا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.



وصرح باسيك أن هذا الاجتماع "اظهر أن الدول الاعضاء موحدة في التضامن وعازمة على حماية قطاع الصلب والالمنيوم الاوروبي من اضطراب محتمل للسوق".



واضاف الوزير البولندي المكلف التنمية الاقتصادية في حكومة دونالد توسك: "رغم أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تكتسي أهمية استراتيجية، سندعم المفوضية الأوروبية لكي تكون نشطة في حالات مماثلة، ولترد في شكل متكافئ ومسؤول حين يكون الأمر ضروريا".