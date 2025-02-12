قطر تعلن بدء إمداد غزة بـ15 مليون ليتر من الوقود

أعلنت قطر الأربعاء الشروع في إمداد قطاع غزة الذي دمّرته الحرب وحيث تسري هدنة هشة بين إسرائيل وحركة حماس، بـ15 مليون ليتر من الوقود.



وجاء في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية "تعلن دولة قطر عن البدء بإمداد قطاع غزة بـ15 مليون ليتر من الوقود ليبلغ حجم إجمالي الدعم القطري في هذا الصدد 30 مليون ليتر".



ومنذ 19 كانون الثاني، تسري في القطاع هدنة هشة تم التوصل إليها بوساطات قطرية وأميركية ومصرية، أوقفت حربا دارت لأكثر من 15 شهرا، اندلعت إثر هجوم غير مسبوق لحماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023.



وكانت قطر أعلنت في 20 كانون الثاني أنها ستمد القطاع بـ1,25 مليون ليتر من الوقود يوميا لمدة عشرة أيام.

