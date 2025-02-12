حماس تدعو الى "تظاهرات تضامنية" لثلاثة أيام ضد خطط "التهجير" من غزة

دعت حركة حماس الأربعاء الى الخروج في "تظاهرات تضامنية" من الجمعة حتى الأحد المقبل في كل دول العالم ضد خطط "التهجير" لسكان قطاع غزة والتي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وقالت الحركة في بيان "ندعو في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية والأحرار في كل العالم إلى الخروج في مسيرات وفعاليات تضامنية حاشدة، في كل المدن والساحات حول العالم، رفضا وتنديدا بمخططات تهجير شعبنا الفلسطيني عن أرضه".