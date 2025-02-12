ترامب يعلن أنه سيلتقي بوتين في السعودية

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أنه سيعقد اجتماعه الاول مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في السعودية، في إطار مساعيه لوضع حد للغزو الروسي لاوكرانيا.



وقال ترامب للصحافيين في البيت الابيض "سنلتقي في السعودية"، وذلك بعد بضع ساعات من مكالمة هاتفية مع بوتين اتفقا خلالها على إطلاق مفاوضات سلام حول أوكرانيا.