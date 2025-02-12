الملك عبد الله الثاني أبلغ ماكرون موقف الأردن الرافض محاولات ضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأربعاء "المستجدات الخطيرة" في غزة والضفة الغربية خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



جاء ذلك في منشور للديوان الملكي الهاشمي على منصة إكس.



وتأتي المكالمة الهاتفية بعد يوم واحد من لقاء العاهل الأردني بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، حيث كرر "موقف بلاده الثابت" ضد خطة الأخير المثيرة للجدل لتهجير سكان قطاع غزة.