ترامب: انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ليس "عمليا"

اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء انه ليس من "العملي" منح أوكرانيا عضوية في حلف شمال الأطلسي، في حين يعد ذلك نقطة شائكة رئيسية في النزاع الذي يخوضه هذا البلد في مواجهة روسيا.



تصريحات ترامب جاءت خلال دردشة مع صحافيين في البيت الأبيض بعد ساعات على محادثات هاتفية منفصلة أجراها مع الرئيسين الأوكراني والروسي تعهّد إثرها إطلاق مفاوضات "فورا" لإنهاء الحرب.