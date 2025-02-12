زيلينسكي: ناقشت مع ترامب "فرص التوصل إلى سلام" في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء أنه بحث هاتفيا مع نظيره الأميركي دونالد ترامب "فرص التوصل إلى سلام" في أوكرانيا، وذلك بعد مكالمة هاتفية جرت بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وكتب زيلينسكي على منصة إكس "تحدّثنا طويلا عن فرص التوصل إلى سلام"، لافتا إلى أنّ ترامب شاركه "تفاصيل حديثه مع بوتين".



ووصف زيلينسكي المحادثة بأنها "طويلة" و"وجوهرية جدا"، قائلا إنه يأمل في أن تتمكّن واشنطن من "دفع روسيا وبوتين نحو السلام".



وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنّ المحادثة تطرّقت إلى ملفات "دبلوماسية وعسكرية واقتصادية".

