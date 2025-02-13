واشنطن بوست: من المرجح أن تهاجم إسرائيل إيران بحلول منتصف العام

ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلًا عن عدة تقارير استخباراتية أن أجهزة المخابرات الأميركية حذرت من أن اسرائيل من المرجح أن تشن هجومًا على البرنامج النووي الايراني بحلول منتصف العام.



وقالت الصحيفة إن مثل هذا الهجوم من شأنه تعطيل البرنامج النووي الإيراني لأسابيع أو أشهر مع تصعيد التوتر في المنطقة والمخاطرة باندلاع صراع أوسع نطاقًا، وذلك بحسب تقارير مخابرات متعددة صدرت في نهاية إدارة جو بايدن وبداية إدارة دونالد ترامب.



ولم يتسن لرويترز تأكيد التقرير بعد. وأحجم البيت الأبيض عن التعليق. وقالت الصحيفة إن الحكومة الإسرائيلية ووكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) ووكالة استخبارات الدفاع ومكتب مدير المخابرات الوطنية رفضوا التعليق.



وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض براين هيوز للصحيفة أن "ترامب لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".



وقال هيوز لواشنطن بوست: "في حين يفضل التفاوض على حل لقضايا الولايات المتحدة طويلة الأمد مع النظام الإيراني سلميا، فإنه لن ينتظر إلى أجل غير مسمى إذا لم تكن إيران مستعدة لهذا، وفي وقت قريب".



وأشارت الصحيفة إلى أن التقارير الاستخباراتية الأكثر شمولًا صدرت في أوائل يناير كانون الثاني وأعدتها مديرية الاستخبارات التابعة لهيئة الأركان المشتركة ووكالة استخبارات الدفاع.



وحذرت من أن إسرائيل من المرجح أن تحاول شن هجوم على منشأتي فوردو ونطنز النوويتين في إيران.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين مطلعين على المعلومات الاستخباراتية، دون الكشف عن أسمائهم، أن إسرائيل خلصت إلى أن قصفها لإيران في أكتوبر تشرين الأول تسبب في تدهور الدفاعات الجوية الإيرانية وترك البلاد معرضة لخطر هجوم آخر.