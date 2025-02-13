تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى هجوما أمام مصرف في أفغانستان

تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية هجوما انتحاريا أوقع ثمانية قتلى أمام مصرف في شمال أفغانستان الثلاثاء، فيما كان مسؤولون من حكومة طالبان يستلمون رواتبهم منه.



وأفاد الجهاز الدعائي للجماعة الجهادية بأنّ "انتحاريا فجّر سترته الناسفة" وسط "أعضاء من ميليشيا طالبان متجمّعين أمام بنك عام لتسلّم رواتبهم".



ودان مجلس الأمن الدولي "بأشد العبارات" هذا "الهجوم الإرهابي الشنيع"، معتبرا أنّ "الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره يشكّل أخطر تهديد للسلم والأمن في أفغانستان والعالم".











