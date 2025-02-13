سول: كوريا الشمالية تفكك منشأة قرب الحدود للم شمل أسر فرقتها الحرب

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس أن كوريا الشمالية تفكك منشأة في منتجع جبل كومغانغ كانت تستخدم لاستضافة لقاءات لم شمل الأسر التي فرقتها الحرب الكورية في أحدث علامة على تصاعد التوتر بين الكوريتين.وحثت وزارة الوحدة في سول، التي تتولى الشؤون بين الكوريتين، في بيان كوريا الشمالية على وقف أعمال التفكيك فورًا في الموقع القريب من الحدود.وقالت الوزارة إن "هدم المنشأة عمل مناهض للإنسانية يحطم رغبات العائلات المشتتة"، مضيفةً أنها ستنظر في اتخاذ إجراءات قانونية بشأن هذا الفعل إلى جانب رد مشترك مع المجتمع الدولي.وصعدت بيونغيانغ من لهجتها ضد جارتها الجنوبية في السنوات الماضية ووصفتها بأنها "دولة معادية".