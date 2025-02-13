روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بشنّ هجمات قرب محطة زابوريجيا النووية

تبادلت موسكو وكييف الاتّهامات بشنّ هجمات قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا ممّا حال دون تناوب فرق موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بالتسبّب باندلاع المعارك.وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية يورغي تيخي إنّ روسيا "عطّلت مجدّدا عمدا" عملية تناوب المشرفين الأمميين.وأوضح أنّ الجيش الروسي أطلق النار قرب المكان الذي كان مقرّرا أن تحصل فيه عملية التناوب وذلك لإجبار فريق الوكالة على عبور الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية.بالمقابل، اتّهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجيش الأوكراني بشنّ هجوم على هذه المنطقة لمنع الخبراء من الوصول إلى النقطة المتّفق عليها لإتمام عملية تبديل الفرق.وقالت في بيان: "عند عودتها، تعرّض القافلة التي كانت تقلّ عسكريين روس وخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهجوم بطائرات بدون طيار وبقذائف الهاون".