نحو 75 ألف موظف إتحادي وافقوا على برنامج ترامب للتسريح من العمل

أعلن متحدث باسم مكتب إدارة الموظفين الأميركي أن نحو 75 ألف موظف اتحادي وافقوا على برنامج وضعته إدارة الرئيس دونالد ترامب بهدف تقليص القوة العاملة المدنية التي يبلغ عددها 2.3 مليون ووصفها بأنها غير فعالة ومتحيزة ضده.



كما أمر الوكالات الحكومية بالاستعداد لخفض الوظائف على نطاق واسع، وبدأت عدة جهات بالفعل في تسريح الموظفين الجدد الذين يفتقرون إلى الأمان الوظيفي الكامل.



وقالت مصادر إن المسؤولين طلب منهم الاستعداد لخفض عدد الموظفين بنسبة تصل إلى 70 بالمئة في بعض الوكالات.



وحثت النقابات أعضاءها على عدم قبول البرنامج وحذرت من الوثوق في وعود ترامب بالالتزام بما جاء فيه.



ويعد البرنامج بدفع رواتب الموظفين والمزايا حتى تشرين الأول دون إلزامهم بالعمل، لكن هذا قد لا يكون موثوقًا به. وينتهي سريان قوانين الإنفاق الحالية في 14 آذار ولا يوجد ما يضمن تمويل الرواتب بعد هذا الموعد.