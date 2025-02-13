الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نحو 75 ألف موظف إتحادي وافقوا على برنامج ترامب للتسريح من العمل
أخبار دولية
2025-02-13 | 00:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نحو 75 ألف موظف إتحادي وافقوا على برنامج ترامب للتسريح من العمل
أعلن متحدث باسم مكتب إدارة الموظفين الأميركي أن نحو 75 ألف موظف اتحادي وافقوا على برنامج وضعته إدارة الرئيس دونالد ترامب بهدف تقليص القوة العاملة المدنية التي يبلغ عددها 2.3 مليون ووصفها بأنها غير فعالة ومتحيزة ضده.
كما أمر الوكالات الحكومية بالاستعداد لخفض الوظائف على نطاق واسع، وبدأت عدة جهات بالفعل في تسريح الموظفين الجدد الذين يفتقرون إلى الأمان الوظيفي الكامل.
وقالت مصادر إن المسؤولين طلب منهم الاستعداد لخفض عدد الموظفين بنسبة تصل إلى 70 بالمئة في بعض الوكالات.
وحثت النقابات أعضاءها على عدم قبول البرنامج وحذرت من الوثوق في وعود ترامب بالالتزام بما جاء فيه.
ويعد البرنامج بدفع رواتب الموظفين والمزايا حتى تشرين الأول دون إلزامهم بالعمل، لكن هذا قد لا يكون موثوقًا به. وينتهي سريان قوانين الإنفاق الحالية في 14 آذار ولا يوجد ما يضمن تمويل الرواتب بعد هذا الموعد.
أخبار دولية
إتحادي
وافقوا
برنامج
ترامب
للتسريح
العمل
التالي
إندونيسيا: شركة إماراتية تخطط لبناء محطة للطاقة النووية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بشنّ هجمات قرب محطة زابوريجيا النووية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2025-01-15
مارك زوكربرغ يعتزم تسريح أكثر من 300 ألف موظف هذا العام... ما السبب؟
علوم وتكنولوجيا
2025-01-15
مارك زوكربرغ يعتزم تسريح أكثر من 300 ألف موظف هذا العام... ما السبب؟
0
أخبار دولية
2025-02-11
برنامج الأغذية العالميّ يعلن وفاة موظف معتقل لدى الحوثيين في اليمن
أخبار دولية
2025-02-11
برنامج الأغذية العالميّ يعلن وفاة موظف معتقل لدى الحوثيين في اليمن
0
آخر الأخبار
2025-02-11
برنامج الأغذية العالمي يعلن في بيان وفاة موظف في أثناء احتجازه بشمال اليمن
آخر الأخبار
2025-02-11
برنامج الأغذية العالمي يعلن في بيان وفاة موظف في أثناء احتجازه بشمال اليمن
0
أخبار دولية
2025-01-21
ترامب يمنح تطبيق تيك توك فترة سماح لمدة 75 يوما من قرار الحظر الأميركي
أخبار دولية
2025-01-21
ترامب يمنح تطبيق تيك توك فترة سماح لمدة 75 يوما من قرار الحظر الأميركي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:49
روته: أوكرانيا يجب أن تشارك بشكل وثيق في أي مفاوضات سلام
أخبار دولية
02:49
روته: أوكرانيا يجب أن تشارك بشكل وثيق في أي مفاوضات سلام
0
أخبار دولية
02:35
مسؤولون: هجوم روسي يلحق أضرارًا بالبنية التحتية لميناء في أوديسا الأوكرانية
أخبار دولية
02:35
مسؤولون: هجوم روسي يلحق أضرارًا بالبنية التحتية لميناء في أوديسا الأوكرانية
0
أخبار دولية
02:32
ميدفيديف: الاتصال الهاتفي بين بوتين وترامب يُظهر أن روسيا لن تُهزم أبدا
أخبار دولية
02:32
ميدفيديف: الاتصال الهاتفي بين بوتين وترامب يُظهر أن روسيا لن تُهزم أبدا
0
أخبار دولية
01:26
رويترز: حكومة سوريا الجديدة تستهدف رجال الأعمال الموالين للأسد
أخبار دولية
01:26
رويترز: حكومة سوريا الجديدة تستهدف رجال الأعمال الموالين للأسد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-02-11
المديرة التنفيذية لمنظمة "كلنا ارادة" ديانا منعم للـ LBCI: كنا نتمنى أن يكون وزير المالية خارج اطار ثنائي امل - حزب الله وللاسف ياسين جابر كان في لجنة المال والموازنة حين كان تعمل ضد خطة لازارد
آخر الأخبار
2025-02-11
المديرة التنفيذية لمنظمة "كلنا ارادة" ديانا منعم للـ LBCI: كنا نتمنى أن يكون وزير المالية خارج اطار ثنائي امل - حزب الله وللاسف ياسين جابر كان في لجنة المال والموازنة حين كان تعمل ضد خطة لازارد
0
أمن وقضاء
2025-02-11
"الريجي" ضبطت منتجات مزوّرة ومهرّبة في الضاحية الجنوبية
أمن وقضاء
2025-02-11
"الريجي" ضبطت منتجات مزوّرة ومهرّبة في الضاحية الجنوبية
0
آخر الأخبار
2025-01-19
القناة 12 الإسرائيلية: شاحنات المساعدات ستبدأ بعد قليل بالدخول إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم
آخر الأخبار
2025-01-19
القناة 12 الإسرائيلية: شاحنات المساعدات ستبدأ بعد قليل بالدخول إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم
0
أخبار لبنان
2025-02-09
آلية العمل في أمانات السجل العقاري الأسبوع المقبل
أخبار لبنان
2025-02-09
آلية العمل في أمانات السجل العقاري الأسبوع المقبل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
في وزارة العدل.. تسلم هموم لا مهام وتحقيقات المرفأ تنتظر العدل
تقارير نشرة الاخبار
13:41
في وزارة العدل.. تسلم هموم لا مهام وتحقيقات المرفأ تنتظر العدل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الى وزير المال الجديد وردة...ومنه رسالة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الى وزير المال الجديد وردة...ومنه رسالة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الاجواء التي رافقت زيارة العاهل الاردني الى واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الاجواء التي رافقت زيارة العاهل الاردني الى واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إسرائيل تطلب تمديد فترة الإنسحاب من الجنوب إلى ٢٨ شباط... ولبنان يرفض
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إسرائيل تطلب تمديد فترة الإنسحاب من الجنوب إلى ٢٨ شباط... ولبنان يرفض
0
أخبار دولية
13:23
ترامب وشخطة القلم... هكذا تحوّل خليج المكسيك إلى خليج أميركا
أخبار دولية
13:23
ترامب وشخطة القلم... هكذا تحوّل خليج المكسيك إلى خليج أميركا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
اسرائيل: باقون في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:20
اسرائيل: باقون في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
سلام يطلق على إسم حكومته "حكومة تأسيسية" .. وهذا معناه
تقارير نشرة الاخبار
13:18
سلام يطلق على إسم حكومته "حكومة تأسيسية" .. وهذا معناه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
وزير الإتصالات الجديد يعِدُ اللبنانيين: الإرسال والأسعار والاستثمار أولويّة!
تقارير نشرة الاخبار
13:18
وزير الإتصالات الجديد يعِدُ اللبنانيين: الإرسال والأسعار والاستثمار أولويّة!
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:12
مقدمة النشرة المسائية 12-2-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:12
مقدمة النشرة المسائية 12-2-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:44
معلومات للـLBCI: لجنة مراقبة تطبيق وقف اطلاق النار والقرار ١٧٠١ تبلغت بأن الجيش الإسرائيلي يطلب البقاء في بعض النقاط في جنوب لبنان حتى ٢٨ شباط وقد رفض الجانب اللبناني هذا الطلب بشكل قاطع
خبر عاجل
04:44
معلومات للـLBCI: لجنة مراقبة تطبيق وقف اطلاق النار والقرار ١٧٠١ تبلغت بأن الجيش الإسرائيلي يطلب البقاء في بعض النقاط في جنوب لبنان حتى ٢٨ شباط وقد رفض الجانب اللبناني هذا الطلب بشكل قاطع
2
أخبار لبنان
15:57
أدرعي: فيلق القدس وحزب الله يستغلّان مطار بيروت لتهريب أموال مخصصة لتسلح حزب الله
أخبار لبنان
15:57
أدرعي: فيلق القدس وحزب الله يستغلّان مطار بيروت لتهريب أموال مخصصة لتسلح حزب الله
3
خبر عاجل
12:06
الطيران الاسرائيلي يخرق جدار الصوت في اجواء عدد من المناطق اللبنانية
خبر عاجل
12:06
الطيران الاسرائيلي يخرق جدار الصوت في اجواء عدد من المناطق اللبنانية
4
اقتصاد
04:37
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
04:37
جدول جديد لأسعار المحروقات...
5
أخبار لبنان
14:36
كان 11: الجيش الإسرائيلي يبني مواقع جديدة في لبنان...ولن ينسحب منها
أخبار لبنان
14:36
كان 11: الجيش الإسرائيلي يبني مواقع جديدة في لبنان...ولن ينسحب منها
6
آخر الأخبار
08:31
قيادة شرطة مجلس النواب باشرت بفتح كافة الطرقات المحيطة بساحة النجمة بدءً من شارع المصارف وصولاً الى الوسط التجاري في بيروت وبالتالي ستكون مفتوحة أمام كافة المواطنيين من دون أي عوائق
آخر الأخبار
08:31
قيادة شرطة مجلس النواب باشرت بفتح كافة الطرقات المحيطة بساحة النجمة بدءً من شارع المصارف وصولاً الى الوسط التجاري في بيروت وبالتالي ستكون مفتوحة أمام كافة المواطنيين من دون أي عوائق
7
أخبار لبنان
03:50
ألفا: تباطؤ في عدد من الخدمات
أخبار لبنان
03:50
ألفا: تباطؤ في عدد من الخدمات
8
خبر عاجل
10:48
معلومات للـLBCI: رئيس لجنة المراقبة لاتفاق وقف النار وتطبيق القرار ١٧٠١ الجنرال جيفيرز موجود في إسرائيل ويجري مباحثات مع المسؤولين الإسرائيليين تتعلق بالإنسحاب من جنوب لبنان على أن يعود في الساعات الـ٤٨ المقبلة ليترأس اجتماعا للجنة المراقبة الجمعة
خبر عاجل
10:48
معلومات للـLBCI: رئيس لجنة المراقبة لاتفاق وقف النار وتطبيق القرار ١٧٠١ الجنرال جيفيرز موجود في إسرائيل ويجري مباحثات مع المسؤولين الإسرائيليين تتعلق بالإنسحاب من جنوب لبنان على أن يعود في الساعات الـ٤٨ المقبلة ليترأس اجتماعا للجنة المراقبة الجمعة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More