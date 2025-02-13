إندونيسيا: شركة إماراتية تخطط لبناء محطة للطاقة النووية

أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية الإندونيسية في بيان صدر أمس الأربعاء أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تخطط لبناء محطة للطاقة النووية بطاقة تصل إلى خمسة جيغاوات في إندونيسيا.