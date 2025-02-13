الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بيلاروس تفرج عن ثلاثة "معتقلين" أحدهم أميركي بحسب واشنطن

أخبار دولية
2025-02-13 | 00:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بيلاروس تفرج عن ثلاثة &quot;معتقلين&quot; أحدهم أميركي بحسب واشنطن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بيلاروس تفرج عن ثلاثة "معتقلين" أحدهم أميركي بحسب واشنطن

أفاد مسؤولون أميركيون بأنّ ثلاثة أشخاص "معتقلين" في بيلاروس، أحدهم أميركي الجنسية، تمّ الإفراج عنهم وتسلمتهم السلطات الأميركية في هذا البلد.
     
وقال المسؤول المكلف شؤون شرق أوروبا في الخارجية الاميركية كريس سميث: "كانت عملية خاصة عبرنا فيها الحدود البيلاروسية وتوجهنا إلى مينسك للقاء نظراء بيلاروسيين سلمونا هؤلاء المعتقلين الثلاثة. لقد أعدناهم عبر ليتوانيا. هناك مواطن أميركي بينهم".
     
ولاحقا، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين أنه تم الافراج عن أميركي وشخصين من بيلاروس، أحدهما يعمل في إذاعة "راديو ليبرتي"، من دون أن تذكر أسماءهم.

أخبار دولية

ثلاثة

"معتقلين"

أحدهم

أميركي

واشنطن

LBCI التالي
مقتل خمسة على الأقل بعد انفجار في مركز تجاري في تايوان
إندونيسيا: شركة إماراتية تخطط لبناء محطة للطاقة النووية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-01-31

إسرائيل تفرج السبت عن تسعين معتقلا فلسطينيا وفق نادي الأسير

LBCI
أخبار دولية
2025-01-25

إسرائيل تفرج عن محمد طوس أقدم معتقل فلسطيني في سجونها ضمن صفقة التبادل مع حماس

LBCI
خبر عاجل
2025-01-15

رويترز: إسرائيل ستفرج عن 30 معتقلا فلسطينيا مقابل كل رهينة مدنية و50 مقابل كل جندية إسرائيلية تفرج عنها حماس كما ستفرج عن جميع النساء والاطفال

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-31

إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن مكتب نتنياهو: الأسرى الثلاثة الذين ستفرج عنهم "حماس" السبت أحياء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:49

روته: أوكرانيا يجب أن تشارك بشكل وثيق في أي مفاوضات سلام

LBCI
أخبار دولية
02:35

مسؤولون: هجوم روسي يلحق أضرارًا بالبنية التحتية لميناء في أوديسا الأوكرانية

LBCI
أخبار دولية
02:32

ميدفيديف: الاتصال الهاتفي بين بوتين وترامب يُظهر أن روسيا لن تُهزم أبدا

LBCI
أخبار دولية
01:26

رويترز: حكومة سوريا الجديدة تستهدف رجال الأعمال الموالين للأسد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-02-09

نتنياهو: أعطيت تعليمات بألا يقترب أحد من المنطقة الأمنية وسننفذ الاتفاق بحزم ونتوقع من حماس أن تفي بالتزاماتها

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-01

إن.بي.سي نقلا عن مصادر أمنية: اسم المشتبه بتنفيذه حدث شاحنة نيو أورليانز شمس الدين جبار وعمره 42 عاما

LBCI
أخبار لبنان
01:03

حبيب يزور بري للشكر وإطلاعه على نتائج زيارته الدوحة

LBCI
حال الطقس
2025-01-24

المنخفض ينحسر اليوم... وكتل رطبة مرتقبة في هذه الأيام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

في وزارة العدل.. تسلم هموم لا مهام وتحقيقات المرفأ تنتظر العدل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

الى وزير المال الجديد وردة...ومنه رسالة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

الاجواء التي رافقت زيارة العاهل الاردني الى واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

إسرائيل تطلب تمديد فترة الإنسحاب من الجنوب إلى ٢٨ شباط... ولبنان يرفض

LBCI
أخبار دولية
13:23

ترامب وشخطة القلم... هكذا تحوّل خليج المكسيك إلى خليج أميركا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

اسرائيل: باقون في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

سلام يطلق على إسم حكومته "حكومة تأسيسية" .. وهذا معناه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

وزير الإتصالات الجديد يعِدُ اللبنانيين: الإرسال والأسعار والاستثمار أولويّة!

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:12

مقدمة النشرة المسائية 12-2-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:44

معلومات للـLBCI: لجنة مراقبة تطبيق وقف اطلاق النار والقرار ١٧٠١ تبلغت بأن الجيش الإسرائيلي يطلب البقاء في بعض النقاط في جنوب لبنان حتى ٢٨ شباط وقد رفض الجانب اللبناني هذا الطلب بشكل قاطع

LBCI
أخبار لبنان
15:57

أدرعي: فيلق القدس وحزب الله يستغلّان مطار بيروت لتهريب أموال مخصصة لتسلح حزب الله

LBCI
خبر عاجل
12:06

الطيران الاسرائيلي يخرق جدار الصوت في اجواء عدد من المناطق اللبنانية

LBCI
اقتصاد
04:37

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
14:36

كان 11: الجيش الإسرائيلي يبني مواقع جديدة في لبنان...ولن ينسحب منها

LBCI
آخر الأخبار
08:31

قيادة شرطة مجلس النواب باشرت بفتح كافة الطرقات المحيطة بساحة النجمة بدءً من شارع المصارف وصولاً الى الوسط التجاري في بيروت وبالتالي ستكون مفتوحة أمام كافة المواطنيين من دون أي عوائق

LBCI
أخبار لبنان
03:50

ألفا: تباطؤ في عدد من الخدمات

LBCI
خبر عاجل
10:48

معلومات للـLBCI: رئيس لجنة المراقبة لاتفاق وقف النار وتطبيق القرار ١٧٠١ الجنرال جيفيرز موجود في إسرائيل ويجري مباحثات مع المسؤولين الإسرائيليين تتعلق بالإنسحاب من جنوب لبنان على أن يعود في الساعات الـ٤٨ المقبلة ليترأس اجتماعا للجنة المراقبة الجمعة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More