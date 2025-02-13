بيلاروس تفرج عن ثلاثة "معتقلين" أحدهم أميركي بحسب واشنطن

أفاد مسؤولون أميركيون بأنّ ثلاثة أشخاص "معتقلين" في بيلاروس، أحدهم أميركي الجنسية، تمّ الإفراج عنهم وتسلمتهم السلطات الأميركية في هذا البلد.



وقال المسؤول المكلف شؤون شرق أوروبا في الخارجية الاميركية كريس سميث: "كانت عملية خاصة عبرنا فيها الحدود البيلاروسية وتوجهنا إلى مينسك للقاء نظراء بيلاروسيين سلمونا هؤلاء المعتقلين الثلاثة. لقد أعدناهم عبر ليتوانيا. هناك مواطن أميركي بينهم".



ولاحقا، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين أنه تم الافراج عن أميركي وشخصين من بيلاروس، أحدهما يعمل في إذاعة "راديو ليبرتي"، من دون أن تذكر أسماءهم.