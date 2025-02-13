وزير الخارجية الأميركي يزور ألمانيا وإسرائيل والسعودية والإمارات

ترامب يأمر بإعادة تنظيم الخدمات الدبلوماسية بما يتوافق مع سياسة "أميركا أولًا"

ترامب يأمر بإعادة تنظيم الخدمات الدبلوماسية بما يتوافق مع سياسة "أميركا أولًا"

مقتل خمسة على الأقل بعد انفجار في مركز تجاري في تايوان