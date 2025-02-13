مقتل خمسة على الأقل بعد انفجار في مركز تجاري في تايوان

أعلنت إدارة الإطفاء في تايوان أن ما يشتبه في أنه انفجار غاز في مركز تجاري في مدينة تايتشونغ في وسط البلاد أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة سبعة آخرين اليوم الخميس.



وذكرت الإدارة في بيان أن الانفجار وقع في الطابق الثاني عشر من المبنى حيث كانت تجري أعمال بناء.



وأشارت إلى أن قاعة الطعام في الطابق كانت مغلقة في ذلك الوقت بسبب أعمال البناء.