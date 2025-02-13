ترامب يأمر بإعادة تنظيم الخدمات الدبلوماسية بما يتوافق مع سياسة "أميركا أولًا"

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء أمرًا تنفيذيًا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو بإعادة تنظيم الخدمات الدبلوماسية لضمان "التنفيذ الصحيح والفعال" لبرنامج ترامب في السياسة الخارجية.ويأتي هذا الأمر في الوقت الذي ينفذ فيه ترامب تغييرات لضمان توافق السياسات الخارجية مع سياسة "أميركا أولًا". كما تعهد مراًرا "بالتخلص من الدولة العميقة" من خلال طرد البيروقراطيين الذين يعتبرهم غير مخلصين.وقد أعقب الأمر الاضرابات في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.وينص الأمر أيضًا على أن التقاعس في تنفيذ برنامج الرئيس سيحاسب عليه وفق الانضباط المهني، وهو ما قد يؤدي إلى إنهاء تعاقد الموظفين.وجاء في الأمر أنه "يتعين على الوزير الحفاظ على قوة عاملة استثنائية من الوطنيين لتنفيذ هذه السياسة بشكل فعال".وقال: "يتولى الوزير، بما يتفق مع القانون المعمول به، إصلاح الخدمة الخارجية وإدارة العلاقات الخارجية لضمان التنفيذ الصحيح والفعال لبرنامج الرئيس في السياسة الخارجية".وينص الأمر التنفيذي على أن وزير الخارجية سينفذ إصلاحات في معايير التوظيف والأداء والتقييم.وأشار أيضًا إلى ن الوزير يمكنه إعادة هيكلة برامج معهد الخدمة الخارجية ومراجعة أو استبدال دليل الشؤون الخارجية.