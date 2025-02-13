ميدفيديف: الاتصال الهاتفي بين بوتين وترامب يُظهر أن روسيا لن تُهزم أبدا

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الاتصال الهاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب أظهر أن أي آمال للغرب في هزيمة موسكو لن تتحقق أبدا.



وقال ميدفيديف: "لا توجد وليس من الممكن أن تكون هناك دولة رئيسية واحدة وحاكمة عليا للكوكب، وعلى النُخب الأميركية المتغطرسة أن تتعلم هذا الدرس".



وأضاف: "من المستحيل أن نستسلم. وكلما أدرك خصومنا هذا الأمر في وقت أقرب، كان ذلك أفضل".