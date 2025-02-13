مسؤولون: هجوم روسي يلحق أضرارًا بالبنية التحتية لميناء في أوديسا الأوكرانية

أعلنت أجهزة الطوارىء ومسؤولون محليون في أوكرانيا اليوم الخميس أن هجومًا روسيًا بطائرات مسيرة ألحق أضرارًا بالبنية التحتية لميناء في منطقة أوديسا.



وذكرت أجهزة الطوارىء في بيان على فيسبوك أن الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة شخص.