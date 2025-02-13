روته: أوكرانيا يجب أن تشارك بشكل وثيق في أي مفاوضات سلام

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته أن أوكرانيا يجب أن تشارك في أي محادثات سلام وإن أي اتفاق نهائي يجب أن يكون "مستدامًا"، بعدما اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على بدء مفاوضات.



وقال روته لصحافيين قبل اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو: "من المهم عندما نتحدث عن أوكرانيا أن تكون أوكرانيا منخرطة بشكل وثيق في كل ما يتعلق بأوكرانيا".

