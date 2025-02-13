حماس تقول إنها حريصة على عدم انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت حركة حماس أنها حريصة على عدم انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وقالت الحركة في بيان: "لسنا معنيين بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحريصون على تنفيذه وإلزام الاحتلال به كاملا".



وقالت إن الوسطاء يمارسون ضغوطا لإتمام تنفيذ الاتفاق بالكامل وإلزام إسرائيل بالبروتوكول الإنساني واستئناف عملية التبادل يوم السبت.

