الكرملين يؤكد رغبته بالبحث في "أمن أوروبا" و"المخاوف" الروسية

أكد الكرملين أن المفاوضات مع الولايات المتحدة يجب ألا تقتصر على اوكرانيا بل ان تشمل أيضا الأمن في أوروبا ومخاوف موسكو التي طالبت بتراجع حلف شمال الأطلسي في القارة الأوروبية إلى حدود العام 1997.



وقال المتحدث باسم الكرملين: "من المؤكد أن كل المسائل المرتبطة بالأمن في القارة الأوروبية ولا سيما الجوانب التي تهم بلدنا روسيا الاتحادية، يجب أن تناقش مجتمعة ونتوقع حصول الأمور على هذا النحو".





