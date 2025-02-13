تحطم طائرة تابعة للبحرية الأميركية قبالة ساحل سان دييغو

أعلن مسؤول أميركي أن طائرة تابعة للبحرية تحطمت بالقرب من قاعدة جوية بحرية في خليج سان دييغو أمس، بحسب "روسيا اليوم".



ونقلت شبكة "ABC 10" عن المصدر أن الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة تم إنقاذهما دون أن يصابا بأي أذى.



وأوضح المسؤول أن الطائرة التي تحطمت، هي من طراز (إي إيه-18جي غرولر) والتي تستخدم في الحرب الإلكترونية، مشيرًا إلى أن سبب الحادث لا يزال مجهولًا.