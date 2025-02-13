شولتس يعرب عن رفضه "سلاما مفروضا" على كييف

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه يرفض "سلاما مفروضا" على أوكرانيا، بعد مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على البدء "فورا" في مفاوضات لإنهاء الحرب.



وقال شولتس لموقع بوليتيكو الإخباري: "المهمة التالية هي ضمان عدم وجود سلام مفروض" في أوكرانيا، مطالبا خصوصا بأن تتمكن البلاد من الحفاظ على "جيش قوي" بعد التوصل إلى اتفاق محتمل.



وأضاف: "ليس من الواضح حتى الآن تحت أي شروط ستكون أوكرانيا مستعدة لقبول اتفاق السلام"، لكنه أضاف أنه رغم ذلك، يرى أن "المناقشات" التي أجراها مع ترامب وتلك التي دارت بين "مستشاريهما تسمح له بالافتراض أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا".



من جهته، أعرب وزير دفاعه عن أسفه لـ"التنازلات" التي قدمتها واشنطن لموسكو "حتى قبل بدء المفاوضات"، قائلا: "من وجهة نظري، كان من الأفضل التحدث عن عضوية محتملة لأوكرانيا في حلف شمال الأطلسي أو خسارة محتملة لأراض على طاولة المفاوضات".