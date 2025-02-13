الكرملين يقول إن اجتماع بوتين وترامب يجب أن ينظم "بسرعة"

أعلن الكرملين أنه يرغب في أن ينظم لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب "سريعا" بعد اتصال هاتفي بين الرجلين الأربعاء اتفقا خلاله على التفاوض لإنهاء النزاع في أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحفيين: "ثمة حاجة بالتأكيد لأن يعقد الاجتماع سريعا. ثمة أمور كثيرة على الرئيسين البحث فيها".

