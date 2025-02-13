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الشرطة الألمانية: جرحى بحادث دهس في ميونيخ

أخبار دولية
2025-02-13 | 05:27
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الشرطة الألمانية: جرحى بحادث دهس في ميونيخ
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الشرطة الألمانية: جرحى بحادث دهس في ميونيخ

أسفر حادث دهس وقع في مدينة ميونيخ الألمانية الخميس عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح، بحسب ما أعلنت الشرطة.
     
وقالت شرطة ميونيخ في منشور على منصة "إكس" إن "عددًا من الأشخاص أصيبوا بجروح بعدما دهست سيارة مجموعة من الأشخاص وسط عاصمة ولاية بافاريا".

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