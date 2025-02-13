قناة "إكسترا نيوز": مصر وقطر تمكنتا من "تذليل العقبات" أمام استكمال تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة

أفادت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية المرتبطة بالمخابرات المصرية بأن مصر وقطر "نجحتا في تذليل العقبات" أمام استكمال تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



ونقلت القناة عن مسؤول قوله: "نجحت الجهود المصرية القطرية في تذليل العقبات التي كانت تواجه استكمال تنفيذ وقف إطلاق النار والتزام الطرفين باستكمال تنفيذ الهدنة".