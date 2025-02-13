عشرون جريحا في حادث الدهس في ميوينخ بألمانيا

أصيب 20 شخصا، يواجه بعضهم "خطر الموت"، بعدما صدمت سيارة حشدا في شارع في مدينة ميونيخ الألمانية، حسب ما أفاد الإطفاء المحلي وكالة فرانس برس.



وقال المتحدث باسم الإطفاء برنارد بيشكه: "هناك حاليا 20 مصابا، عدد منهم في حالة خطرة وبعضهم يواجه خطر الموت".



ولم تتمكن الشرطة على الفور من تحديد ما إذا كان السائق الذي تم القبض عليه قد صدم الحشد عمدا.