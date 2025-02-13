وزير الدفاع الأميركي: مبادرة ترامب للسلام "ليست خيانة" لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن المحادثات التي أجراها الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبدء مفاوضات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا "ليست خيانة" لكييف.



وقال هيغسيث قبل اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي: "ليست هناك خيانة. ثمة اعتراف بأن العالم والولايات المتحدة مهتمان بالسلام، سلام عن طريق التفاوض، كما قال الرئيس ترامب، ووقف القتل".



وأضاف: "هذا سيتطلب من الجانبين الاعتراف بأمور لا يريدونها".