الكرملين: معجبون بموقف ترامب حيال إنهاء الحرب في أوكرانيا

عبّر الكرملين عن إعجابه بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال إنهاء الحرب في أوكرانيا، قائلا إنه يجري التجهيز لعقد اجتماع ثنائي بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن لدى الجانبين الروسي والأميركي إرادة سياسية للتوصل إلى تسوية وإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.



وأجرى بوتين وترامب اتصالا هاتفيا استمر لأكثر من ساعة أمس الأربعاء.



وقال ترامب في وقت لاحق إن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أمر غير عملي، وهو ما كانت تسعى إليه كييف لضمان أمنها في المستقبل.



وردا على سؤال عن تصريح ترامب بأن من المحتمل لقاء بوتين في السعودية، قال بيسكوف إنه لم يتم الاتفاق على تفاصيل اللقاء بعد. ورفض التعليق على أي من الزعيمين بادر بالاتصال الهاتفي.



وردا على سؤال آخر عن دعوة بوتين لترامب لزيارة موسكو، قال بيسكوف إنهما تبادلا الدعوات لكن الاجتماع الثنائي يمضي على مسار مختلف.



وقال بيسكوف: "أكد اتصال أمس أن هناك إرادة سياسية على إجراء حوار بحثا عن تسوية... هناك اتفاق على أن من الممكن الوصول إلى تسوية سلمية عن طريق التفاوض".



وأشار الى أن "الإدارة الأميركية السابقة كانت ترى أنه يجب القيام بكل شيء لإبقاء الحرب مستمرة. أما الإدارة الحالية، على حد علمنا، تتمسك بأنها يجب أن تبذل كل ما في وسعها لوقف الحرب وإحلال السلام".



وقال: "نحن معجبون أكثر بموقف الإدارة الحالية، ومنفتحون على الحوار".



وردا على سؤال عما إذا كانت دول أوروبية ستشارك في محادثات السلام، أكد بيسكوف أن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك.

