الدنمارك تتعهد بتقديم دعم إضافي للأونروا بقيمة 1,4 مليون دولار

تعهدت الدنمارك بتقديم مبلغ إضافي مقداره 10,2 ملايين كرونة (1,4 مليون دولار) لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي حظرت إسرائيل عملها في أراضيها.



وقالت الحكومة الدنماركية في بيان إنها "ستقدم مساهمة جديدة بقيمة 10,2 ملايين كرونة لتعزيز حياد الأونروا وعملية الإصلاح الداخلي".



وبعدما اتهمت إسرائيل الوكالة الأممية بتوفير غطاء لمسلحين من حركة حماس، أقر الكنيست تشريعا يمنعها من العمل على الأراضي الإسرائيلية اعتبارا من 30 كانون الثاني.



وأوقف العديد من المانحين دعمهم للأونروا عقب الاتهامات، واستأنف جميعهم تقريبا تمويلها.



وقالت الأمم المتحدة إن الأونروا ستواصل عملها في كل الأراضي الفلسطينية.



وأورد البيان الدنماركي عن وزير الخارجية لارس لوكي راسموسن قوله إن "زيادة الدعم الدنماركي هو إشارة لا لبس فيها إلى أننا ندعم عمل الأونروا ومهمتها. وأننا ندعم تركيز المنظمة المعزز على الإصلاح الداخلي والحياد".



كما أعرب الوزير عن "قلق شديد بشأن القوانين الإسرائيلية ضد الأونروا".



وأعلنت الدنمارك أيضا أن مساهمتها السنوية الكاملة البالغة 105 ملايين كرونة ستُصرف على الفور بدلا من تقسيمها على مدى العام.

