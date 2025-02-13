الشرطة الألمانية: المشتبه به في حادثة الدهس في ميونيخ هو طالب لجوء أفغاني

أفاد متحدث باسم الشرطة الألمانية بأن المشتبه به بصدم حشد بسيارة في مدينة ميونيخ الألمانية الخميس طالب لجوء أفغاني يبلغ من العمر 24 عاما.



وقال المصدر إن 28 شخصا على الأقل جرحوا في الحادث الذي أتى قبل عشرة أيام على انتخابات عامة مقررة في ألمانيا يحتل ملف الهجرة صدارة الأولويات في حملات المرشحين.