بزشكيان: لا يمكن لترامب أن يفرض علينا العقوبات ثم يتحدث عن المفاوضات

أوضح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده تريد التفاوض مع الأميركيين، لكن لا يمكن لترامب أن يفرض علينا العقوبات ثم يتحدث عن المفاوضات.



وأشار بزشكيان إلى أن الطرف الآخر لا يريد أن نتفاوض معًا، بل يريد أن نذهب إليه مذلولين، وهذا لن يحدث.



وأتى كلام بزشكيان خلال جولة له على مجموعة صناعات بناء في بوشهر جنوب البلاد، قال في خلالها إن الولايات المتحدة تريد نزع أسلحة إيران لتفعل بها كما فعلت في غزة.