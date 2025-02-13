مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي: أي اتفاق بشأن أوكرانيا لن ينجح اذا تم خلف ظهورنا

أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أي اتفاق بشأن أوكرانيا يتم التوصل إليه من دون إشراك الاتحاد الأوروبي سيفشل، فيما انتقدت مسارعة واشنطن لتقديم تنازلات لموسكو.



وقالت كالاس للصحافيين قبل اجتماع في مقر حلف شمال الأطلسي: "أي اتفاق يتم خلف ظهورنا لن ينجح. سيحتاج أي اتفاق إلى أن تكون أوكرانيا وأوروبا طرفا فيه، والواضح هو أن محاولات الاسترضاء هذه دائما تفشل".