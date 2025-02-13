شاحنات تنتظر دخول غزة من مصر

اصطفت عشرات الشاحنات والمعدات الثقيلة من بينها جرافات على الجانب المِصريّ من معبر رفح الحدوديّ، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة المدمر، حسبما ذكر تلفزيون مِصريّ رسميّ.



وقالت قناة القاهرة الإخبارية، المرتبطة بالمخابرات المصرية، إنّ شاحنات محملة بمنازل متنقلة اصطفت، عند المعبر استعدادًا لدخول القطاع الفلسطينيّ.



وأكّد مصور في وكالة فرانس برس أيضًا، رؤية المركبات، ومن بينها شاحنات تحمل منازل متنقلة، تنتظر على الحدود.



لكن متحدثًا باسم الحكومة الإسرائيلية قال إنّه لن يُسمح للمعدات الثقيلة بدخول قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر.



وأوضح عومر دوستر عبر منصة اكس: "لا دخول للكرفانات (المنازل المتنقلة) أو معدات ثقيلة إلى قطاع غزة ولا تنسيق بهذا الخصوص".



وأضاف: "بموجب الاتفاق، لن يُسمح بإدخال أي بضائع إلى قطاع غزة عبر معبر رفح".