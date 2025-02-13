ترامب سيكشف عن رسوم جمركية مضادة

أكد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب عزمه الكشف عن رسوم جمركية مضادة، لكنّه لم يذكر تفاصيل في شأن أحدث خططه في هذا الشأن، والتي قد تستهدف كل دولة تفرض رسوما جمركية على الواردات الأميركية.



وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعيّ (تروث سوشيال): "اليوم سيشهد الحدث الكبير: الرسوم الجمركية المضادة".